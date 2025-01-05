ألبا للحفاظ على فرصته يواجه الكهرماء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬مباريات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بلقاء‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬ألبا‭ ‬والكهرماء‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭ ‬مساءً‭. ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭. ‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬المسابقة‭ ‬إلى‭ ‬أمتارها‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لكن‭ ‬مازالت‭ ‬الأمور‭ ‬لم‭ ‬تحسم‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬منحصرا‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬المتصدر‭ ‬بـ‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وفريق‭ ‬ألبا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬إذ‭ ‬سيعتمد‭ ‬على‭ ‬تعثر‭ ‬أحدهما‭ ‬لمعرفة‭ ‬مسار‭ ‬المسابقة‭ ‬إلى‭ ‬أين‭ ‬تتجه‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬الفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬سيكون‭ ‬مهمتها‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

فريق‭ ‬ألبا‭ ‬أستعاد‭ ‬عافيته‭ ‬وعاد‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز1‭ ‬والذي‭ ‬أنعش‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬ويريد‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬القدير‭ ‬السيد‭ ‬هادي‭ ‬حميد‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬معنويات‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬الدخول‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الذي‭ ‬يجعله‭ ‬يتساوى‭ ‬مع‭ ‬المتصدر‭ ‬فريق‭ ‬أسري‭ ‬بالنقاط،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تشكيل‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬الأخير،‭ ‬وما‭ ‬قد‭ ‬تحمله‭ ‬نتائج‭ ‬الجولة‭ ‬والجولات‭ ‬المقبلة،‭ ‬وهو‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬خبرة‭ ‬اللاعبين‭ ‬وقدراتهم‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يعيش‭ ‬فترة‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬النتائج،‭ ‬وعدم‭ ‬تحقيقه‭ ‬أي‭ ‬انتصار،‭ ‬يأمل‭ ‬جهازه‭ ‬الفني‭ ‬أن‭ ‬يتغير‭ ‬شكل‭ ‬الفريق‭ ‬ويستعيد‭ ‬الروح‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬مهمة‭ ‬للاستحقاق‭ ‬المقبل‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬فرصة‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الموسم‭ ‬والمنافسة‭ ‬عليها‭.‬



