ألبا للحفاظ على فرصته يواجه الكهرماء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تفتتح اليوم مباريات الأسبوع الثامن من منافسات دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم، بلقاء يجمع بين ألبا والكهرماء في تمام الساعة 6:30 مساءً. وتقام المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
على الرغم من وصول المسابقة إلى أمتارها الأخيرة، لكن مازالت الأمور لم تحسم بعد على مستوى اللقب الذي أصبح منحصرا بين فريق أسري المتصدر بـ 16 نقطة وفريق ألبا المركز الثاني 13 نقطة، إذ سيعتمد على تعثر أحدهما لمعرفة مسار المسابقة إلى أين تتجه. في حين الفرق الأخرى سيكون مهمتها التنافس على المركز الثالث.
فريق ألبا أستعاد عافيته وعاد إلى سكة الانتصارات في الأسبوع الماضي بعد فوزه الكبير على فريق بابكو انرجيز1 والذي أنعش من خلاله آماله في المنافسة على اللقب، ويريد الجهاز الفني بقيادة القدير السيد هادي حميد الاستفادة من معنويات الفريق إلى الدخول بقوة في لقاء اليوم من أجل تحقيق الانتصار الذي يجعله يتساوى مع المتصدر فريق أسري بالنقاط، وبالتالي تشكيل ضغط على الأخير، وما قد تحمله نتائج الجولة والجولات المقبلة، وهو يعول على خبرة اللاعبين وقدراتهم المميزة في أرضية الملعب.
في المقابل فريق الكهرماء الذي لا يعيش فترة جيدة في هذا الموسم بسبب سوء النتائج، وعدم تحقيقه أي انتصار، يأمل جهازه الفني أن يتغير شكل الفريق ويستعيد الروح التي ستكون مهمة للاستحقاق المقبل مسابقة الكأس التي ستكون فرصة لإنقاذ الموسم والمنافسة عليها.
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