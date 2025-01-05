وزير المالية السوري: زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المالية في الإدارة السورية الجديدة، محمد أبازيد، إن حكومة تصريف الأعمال قرّرت زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% كإجراء طارئ بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية في الوزارات.



وأضاف أبازيد، في تصريح لرويترز، الأحد، أن زيادة الرواتب ستمول من خلال مزيج من خزينة الدولة الحالية والمساعدات الإقليمية والاستثمارات وربما فك تجميد الأصول السورية الموجودة في الخارج.



وأشار إلى أن زيادة الرواتب ستكلف نحو 1.65 تريليون ليرة سورية شهريا، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام ستصرف يومي 5 أو 6 كانون الثاني/ يناير.



وبيّن أنه من المتوقع صدور مشروع مقترح لإصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.