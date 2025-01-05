الملكة تطلع على عمل جمعية“درب” وتلتقي في جرش أصحاب مشاريع انتاجية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلعت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في جرش على عمل جمعية درب النور للتنمية المجتمعية، والتقت عدداً من الشابات والشباب أصحاب المشاريع الإنتاجية الحاصلين على دعم من جلالتها.



وفي بداية الزيارة استمعت جلالتها إلى شرح من رئيسة الجمعية السيدة نور بنات حول البرامج والأنشطة التي تنفذها الجمعية مع المجتمع المحلي في جرش وتجولت جلالتها في بيت الأصيلات للضيافة التابع للجمعية والذي أسس بهدف تقديم تجربة مميزة للمطبخ الريفي المحلي وغيرها من المنتجات الأخرى.



كما اطلعت جلالتها على عملية عصر زيت الزيتون وتطورها عبر السنوات بالإضافة إلى مشاهدة مجموعة من المنتجات المحلية، وشاركت جلالتها في تحضير السماق.



وخلال لقاء مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية، استمعت جلالتها إلى شرح حول إنجازات الجمعية التي تأسست عام 2020 وخططها المستقبلية لتعزيز مشاركة الشباب في المبادرات التي لها أثر إيجابي على المجتمع.



كما التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله عدداً من شابات وشباب محافظة جرش من أصحاب المشاريع الإنتاجية الصغيرة القائمة والتي دعمتها جلالتها.



وتبادلت جلالتها الحديث مع الحضور حول مشاريعهم وكيف ساهمت في توفير فرص عمل، ومدى موائمة المشاريع للاحتياجات المجتمعية وزوار المنطقة وما يمكن ان يبرز المنتجات الريفية الزراعية أو الحرفية في جرش.