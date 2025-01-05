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الاحتلال يقتحم تلة مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس

1/5/2025 3:11:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت تلة مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس، فيما استهدفهم مقاومون بعبوات محلية الصنع.

وكانت قد أفادت مصادر للجزيرة باقتحام قوات الاحتلال حي راس خميس في مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة.

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