الاحتلال يقتحم تلة مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس
التاريخ
1/5/2025 3:11:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت تلة مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس، فيما استهدفهم مقاومون بعبوات محلية الصنع.
وكانت قد أفادت مصادر للجزيرة باقتحام قوات الاحتلال حي راس خميس في مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة.
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