انطلاق“موسم عسير الشتوي” على شواطئ المنطقة

(MENAFN
- Asdaf News)
انطلقت مساء السبت، فعاليات وبرامج“موسم ساحل عسير الشتوي” لهذا العام، التي تنظمها بلدية الساحل وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على واجهة عسير البحرية، بحضور معالي أمين منطقة عسير المهندس عبدالله بن مهدي الجالي.
وشهدت انطلاق الفعاليات حزمة من البرامج التي تُلبي رغبات كافة أفراد المجتمع بمهرجان“المارينا”، والذي تضمن العديد من العروض الترفيهية المتنوعة، كما يتضمن موسم ساحل عسير طوال فصل الشتاء العديد من الأنشطة الثقافية والعروض المسرحية والشعبية والأمسيات الشعرية.
وتشهد واجهة عسير البحرية في الحريضة هذه الأيام ومع انخفاض درجات الحرارة في المناطق المرتفعة وإجازة طلاب المدارس حضورًا كبيرًا من الزوار والمتنزهين، حيث عملت بلدية الساحل منذ وقت مبكر على تهيئة البنية التحتية من المسطحات الخضراء والجلسات الشاطئية وأيضًا مواقع للأسر المنتجة التي تقدم المأكولات بأنواعها والحرف اليدوية والتراثية التي تحاكي الموروث الشعبي لمنطقة عسير، كما شاركت جمعية البن بمحافظة رجال ألمع بتنظيم معرضٍ“للبن السعودي”.ـــ واس
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