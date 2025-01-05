انطلاق“موسم عسير الشتوي” على شواطئ المنطقة

MENAFN - Asdaf News) انطلقت مساء السبت، فعاليات وبرامج“موسم ساحل عسير الشتوي” لهذا العام، التي تنظمها بلدية الساحل وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على واجهة عسير البحرية، بحضور معالي أمين منطقة عسير المهندس عبدالله بن مهدي الجالي.

وشهدت انطلاق الفعاليات حزمة من البرامج التي تُلبي رغبات كافة أفراد المجتمع بمهرجان“المارينا”، والذي تضمن العديد من العروض الترفيهية المتنوعة، كما يتضمن موسم ساحل عسير طوال فصل الشتاء العديد من الأنشطة الثقافية والعروض المسرحية والشعبية والأمسيات الشعرية.

وتشهد واجهة عسير البحرية في الحريضة هذه الأيام ومع انخفاض درجات الحرارة في المناطق المرتفعة وإجازة طلاب المدارس حضورًا كبيرًا من الزوار والمتنزهين، حيث عملت بلدية الساحل منذ وقت مبكر على تهيئة البنية التحتية من المسطحات الخضراء والجلسات الشاطئية وأيضًا مواقع للأسر المنتجة التي تقدم المأكولات بأنواعها والحرف اليدوية والتراثية التي تحاكي الموروث الشعبي لمنطقة عسير، كما شاركت جمعية البن بمحافظة رجال ألمع بتنظيم معرضٍ“للبن السعودي”.ـــ واس