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بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل مساعدات إنسانية إلى سوريا

1/5/2025 9:06:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، أرسل الأردن اليوم قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى سوريا، في إطار الجهود المبذولة للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق.


وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها الشقيقة سوريا، وتأكيدا على العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين.


وتتضمن المساعدات 300 طن من المواد الإغاثية الأساسية تشمل مواد غذائية، مستلزمات طبية، أغطية ومواد تدفئة، والتي سيتم تسليمها للهلال الأحمر السوري لتوزيعها على كافة المناطق السورية لتلبية احتياجات الأسر المتضررة.


وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د. حسين الشبلي، في بيان صادر عن الهيئة، أن هذه المبادرة تأتي بناء على توجيهات جلالة الملك، وانطلاقاً من الواجب الإنساني الذي يحرص الأردن على الوفاء به تجاه الأشقاء.


وأشار إلى أن التعاون مع القوات المسلحة الأردنية يضمن سرعة وكفاءة إيصال المساعدات إلى مستحقيها.


وأضاف الشبلي أن هذا الدعم يعكس حرص القيادة الهاشمية على تعزيز التضامن العربي والإقليمي، ومواصلة الجهود الإنسانية تجاه الشعب السوري الشقيق في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها.

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