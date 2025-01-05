عاجل الاحتلال يفرج عن الطبيب الأردني عبدالله البلوي

عاجل الاحتلال يفرج عن الطبيب الأردني عبدالله البلوي
التاريخ
1/5/2025 7:07:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مصدر في نقابة الأطباء بالإفراج عن الطبيب الأردني عبدالله البلوي بعد اعتقال دام لأكثر من أسبوعين .
وبين المصدر لـ "الوكيل الإخباري" بأن البلوي في الطريق الى الجانب الأردني من جسر الملك حسين .
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