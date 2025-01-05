Sunday, 05 January 2025 02:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عاجل الاحتلال يفرج عن الطبيب الأردني عبدالله البلوي

1/5/2025 7:07:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في نقابة الأطباء بالإفراج عن الطبيب الأردني عبدالله البلوي بعد اعتقال دام لأكثر من أسبوعين .
وبين المصدر لـ "الوكيل الإخباري" بأن البلوي في الطريق الى الجانب الأردني من جسر الملك حسين .








MENAFN05012025000208011052ID1109056189

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث