البترا.. تراجع سياحي حاد في 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - «باتت الكثير من العائلات التي تعتمد في مصدر رزقها على السياحة لا تجد قوت يومها..» هكذا تصف الحال أم مرشد السماحين والتي تقطن في بلدة أم صيحون في لواء البترا.

وتعتبر أم مرشد أن العام 2024 من أسوأ الأعوام التي مرت على البترا، نتيجة التراجع الحاد في أعداد الزوار بسبب الظروف السياسية المحيطة، وعدم وجود أي بدائل غير العمل في القطاع السياحي، داعية الجهات الحكومية المعنية إلى بذل مزيد من الجهود لدعم البترا وأهلها، بحسب الرأي.

وبحسب أم مرشد فإن التراجع السياحي تسبب بأزمة اقتصادية، حدت بالكثير من الأسر إلى العجز عن دفع فواتير المياه والكهرباء وتوفير احتياجتها الأساسية، ما يتطلب من الجهات المعنية، ضرورة مراعاة الظروف التي تعيشها المنطقة.

وسجلت المدينة الوردية ووفقاً للاحصاءات الرسمية تراجعاً كبيراً في أعداد الزوار، منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، فيما فقدت البترا ووفقاً لسلطة الإقليم، ما يزيد عن 70% من السياحة الأجنبية.

ويتفق الشاب أحمد النوافلة مع أم مرشد في أن العام 2024 يعد من أسوأ السنوات السياحية التي مرت على البترا وأهلها، وأسهم تدني السياحي بفقدان الكثير من الشباب لوظائفهم في القطاع السياحي، نتيجة عجز المنشآت عن دفع أجورهم، حيث تعاني هي الأخرى من ضعف الاشغال والحجوزات.

ويشير إلى أن كافة العاملين في الحقل السياحي من أصحاب وموظفي المنشآت السياحية والأدلاء السياحيين والعاملين في المحال التجارية والسياحية وحتى العاملين بشكل غير رسمي في القطاع، قد تراجع دخلهم وبشكل كبير، جراء تدني أعداد الزوار.

وتقدر جمعية فنادق البترا بأن أعداد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الفندقي وحده خلال العام 2024 قد قاربت أعدادهم على نحو ألف عامل، وغالبيتهم العظمى من أبناء لواء البترا.

ويصف المستثمر في القطاع السياحي سليمان الهنداوي الحال قائلاً: «إن البترا أكبر ضحايا الحرب على غزة بعد قطاع غزة، وأن المأساة السياحية التي تعيشها المدينة اليوم، هي الأصعب منذ بدء السياحة فيها».

ويعتبر الهنداوي أن السياحة الوافدة هي الشكل الاقتصادي الوحيد في البترا، وأن تراجعها قد أنعكس على المنطقة بكافة قطاعاتها، وأسهم بافلاس واغلاق الكثير من المنشآت السياحية والتجارية.

ويوضح الهنداوي أنه لعدم وضوح المشهد فإن لا أحد يستطيع التكهن بتوقيت عودة السياحة الوافدة إلى البترا بشكلها الطبيعي، لذلك لا أحد يستطيع إعطاء موعد لسداد الالتزامات الكبيرة المترتبة على منشآت البترا.

ويطالب الهنداوي بضرورة تأجيل كافة الالتزامات المترتبة على المنشآت السياحية والاقتصادية في البترا سواء للبنوك والجهات الاقراضية أو الجهات الحكومية ودون فوائد، إضافة إلى أهمية تقديم دعم مباشر للمتضررين من تراجع السياحة، سواء من الحكومة أو بالتنسيق مع الجهات المانحة، لأن «حجم الضرر في البترا كبير» على حد وصفه.

ويقدر رئيس جمعية فنادق البترا الساحية عبدالله الحسنات، نسبة الحجوزات الفندقية خلال 2024 بنحو 10-12% وهي من أدنى النسب في تاريخ البترا السياحي.

وقال الحسنات، إن نحو 13 فندقا سياحيا لا تزال تغلق أبوابها بشكل كامل، فيما تعمل بقية الفنادق بشكل جزئي وحسب نسبة الحجوزات المتوفرة، كما تعمل كوادرها البشرية أيضاً وبشكل جزئي، وسط تراجع كبير في الدخل.

وأضاف الحسنات، خاطبنا الجهات المعنية من أجل مراعاة الظروف التي تمر بها المنشآت السياحية فيما يخص فواتير الكهرباء والضريبة، مثمناً في ذات الوقت تأجيل الضمان الاجتماعي لاستيفاء حقوقه حتى شهر حزيران القادم.

وأكد الحسنات أن القطاع السياحي في البترا عامة قد مني بخسائر كبيرة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تأثره وبشكل مباشر بالظروف السياسية المحيطة وأبرزها الحرب على غزة، وأنه لم يتم إيجاد حلول كافية ومناسبة لتعويض تدني أعداد السياحة الأجنبية.

وانعكس هذا التراجع السياحي على الغالبية العظمى من أهالي لواء البترا، حيث يعتمد ما يزيد عن 80% منهم على الدخل السياحي بشكل مباشر وغير مباشر، وسط آمال بأن يكون العام الجديد أفضل سياحياً على المدينة الوردية وأهلها، وأن يفرج الله خلاله كرب الأهل في قطاع غزة.