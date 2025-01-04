42 إصابة بـ (الميتابنيوم البشري) في الاردن العام الماضي

MENAFN - Khaberni) خبرني - بعد الانتشار المفاجئ لفيروس الميتابنيوم البشري التنفسي (HMPV) في الصين بشكل كبير، وازدياد المخاوف من اتساع رقعة انتشاره لمناطق الإقليم ومنها الأردن، قال مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة د.أيمن مقابلة إن الفيروس لا يدعو للقلق وأعراضه أخف من أعراض الأنفلونزا الموسمية، ويسجل الأردن سنويا منه نحو 40 حالة إصابة.

وتابع: سجل الأردن العام الماضي نحو 42 إصابة به، وهو قيد الرصد والمتابعة سواء في المستشفيات والمراكز الصحية أو عبر المعابر الحدودية، بحسب الغد

وقلل من أي مخاوف منه، مشيرا إلى إن أغلب الإصابات بين الأطفال، إلا أن الوضع مطمئن في الأردن.

ودعا المواطنين لإتخاذ الإجراءات الاحترازية العادية للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بشكل عام، كغسل الأيدي وعدم لمس الأسطح فضلا عن مراجعة الطبيب والتزام المنزل في حالة الإصابة.

وكشف رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية د.عادل البلبيسي على أن هذا الفيروس كأي فيروس تنفسي في الأعراض وإجراءات الوقاية، وليس له مطعوم.

وأشار البلبيسي إلى أن الحكومة الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية بانتشاره، بيد أن المنظمة لم توص باتخاذ أي أجراء من دول الأقليم ومنها الأردن، لافتا إلى أن الأردن جاهز لاستقبال أي حالات إذا ما وصل إليه، إلا أنه لم يدخل المملكة، فيما يتم التواصل مع الصحة العالمية والمراكز الدولية للأمراض لمتابعة أي مستجدات تتعلق به.

وبين أن هذا الفيروس معروف في الصين منذ عام 2001، ويصاب به أعداد كثيرة كل عام مشددا على أن نسبة الإصابة بهذا المرض تصل لـ12 % من السكان.

وتتشابه أعراض فيروس HMPV مع أعراض الأنفلونزا، مثل السعال والحمى واحتقان الأنف وضيق التنفس، ومع ذلك، في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي الفيروس لمضاعفات كإلتهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، اعتمادًا على مدى خطورة الحالة، حيث تستمر فترة الحضانة عادة من 3 إلى 7 أيام وقد يستغرق التعافي الكامل بضعة أيام أخرى.

وفيروس HMPV مرض معد، ما يعني أنه يمكن أن ينتشر عن طريق الهواء واللمس، السعال أو العطس، ويبقى الفيروس نشطا على سطح الأشياء في درجة حرارة الغرفة، لذا فإن لمس مثل هذا الشيء يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإصابة بالعدوى حيث يشابه Covid بنواح عديدة.