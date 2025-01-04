بن جلال يهنئ جلالة الملك وولي العهد رئيس الوزراء بلقب ((خليجي 26))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:37

رفع‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬زين‭ ‬26‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وهنأ‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬كما‭ ‬بارك‭ ‬للشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬ونائبه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وأكد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الخليجي‭ ‬الكبير‭ ‬يجسد‭ ‬الرعاية‭ ‬الفائقة‭ ‬والدعم‭ ‬الواضح‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬واهتمام‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والجهود‭ ‬الجبارة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالأندية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬الكبير‭ ‬للدور‭ ‬اللافت‭ ‬للاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬نجوما‭ ‬ساطعة‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬التتويج،‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري،‭ ‬مقدّرا‭ ‬الحضور‭ ‬الحاشد‭ ‬والمؤازرة‭ ‬الواضحة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭.‬



