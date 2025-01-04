بن جلال يهنئ جلالة الملك وولي العهد رئيس الوزراء بلقب ((خليجي 26))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:37
رفع محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة شركة طموح للإدارة الرياضية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي في نسختها السادسة والعشرين «خليجي زين 26» التي اختتمت منافساتها في دولة الكويت، للمرة الثانية في تاريخه.
وهنأ بن جلال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، كما بارك للشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس اتحاد الكرة ونائبه سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة.
وأكد بن جلال أن هذا الإنجاز الخليجي الكبير يجسد الرعاية الفائقة والدعم الواضح من لدن جلالة الملك للقطاع الرياضي، واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالحركة الرياضية في المملكة، والجهود الجبارة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في الاهتمام بالأندية والمنتخبات بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، معربا عن تقديره الكبير للدور اللافت للاعبي المنتخب الوطني الذين كانوا نجوما ساطعة في ليلة التتويج، والجهازين الفني والإداري، مقدّرا الحضور الحاشد والمؤازرة الواضحة من كافة الجماهير البحرينية.
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