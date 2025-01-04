الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لتل أبيب

الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لتل أبيب
التاريخ
1/4/2025 3:11:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على بيع أسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 8 مليارات دولار.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن الصفقة تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ هيلفاير "إيه جي إم-114" وقنابل صغيرة القطر ورؤوس حربية زنة 500 رطل.
MENAFN04012025000208011052ID1109055020
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.