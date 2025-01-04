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الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لتل أبيب

1/4/2025 3:11:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على بيع أسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 8 مليارات دولار.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن الصفقة تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ هيلفاير "إيه جي إم-114" وقنابل صغيرة القطر ورؤوس حربية زنة 500 رطل.

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