اعتقال 4 متظاهرين إسرائيليين قرب مقر نتنياهو

اعتقال 4 متظاهرين إسرائيليين قرب مقر نتنياهو
التاريخ
1/4/2025 3:11:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكر موقع والا الإسرائيلي أن الشرطة اعتقلت 4 متظاهرين، قرب مقر إقامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
بالقدس، خلال مظاهرة داعمة لصفقة التبادل.
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