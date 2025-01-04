61 شهيدا بقصف للاحتلال على عدة مواقع بالقطاع منذ فجر اليوم
التاريخ
1/4/2025 3:11:29 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت مصادر طبية للجزيرة أن 61 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 41 منهم شمالي القطاع.
ويواصل الاحتلال حربه على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر من العام الماضي.
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