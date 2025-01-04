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الإدارة السورية الجديدة تفرض شروطا جديدة على دخول اللبنانيين إلى سوريا

1/4/2025 3:11:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فرضت الإدارة الجديدة في سوريا اليوم السبت، شروطا جديدة على دخول اللبنانيين إلى الأراضي السورية.

وحسب ما تم تداوله في الإعلام اللبناني، فإن شروط دخول اللبنانيين الجديدة إلى سوريا جاءت كالآتي:
إقامة صالحة في سوريا.
زوج سوري أو زوجة سورية.
ابن أو ابنة سورية.
موافقة خطية من الأمن العام السوري.

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