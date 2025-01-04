الإدارة السورية الجديدة تفرض شروطا جديدة على دخول اللبنانيين إلى سوريا

الإدارة السورية الجديدة تفرض شروطا جديدة على دخول اللبنانيين إلى سوريا
التاريخ
1/4/2025 3:11:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
فرضت الإدارة الجديدة في سوريا اليوم السبت، شروطا جديدة على دخول اللبنانيين إلى الأراضي السورية.
وحسب ما تم تداوله في الإعلام اللبناني، فإن شروط دخول اللبنانيين الجديدة إلى سوريا جاءت كالآتي:
إقامة صالحة في سوريا.
زوج سوري أو زوجة سورية.
ابن أو ابنة سورية.
موافقة خطية من الأمن العام السوري.
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