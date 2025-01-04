الدفاع الروسية: سنرد على استهداف أراضينا بصواريخ أتاكمز

الدفاع الروسية: سنرد على استهداف أراضينا بصواريخ أتاكمز
التاريخ
1/4/2025 10:10:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الدفاع الروسية السبت إنها سترد على استهداف أوكرانيا "المدعومة من الغرب" لمدينة بيلغورود الروسية بصواريخ أتاكامز الأمريكية.
وتوعدت روسيا السبت "بالرد" بعد أن أطلقت أوكرانيا صواريخ
أميركية الصنع في اتجاه أراضيها، بعدما حذرت من أن استخدام هذه الصواريخ سيواجه برد شديد.
MENAFN04012025000208011052ID1109054606
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.