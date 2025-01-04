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الدفاع الروسية: سنرد على استهداف أراضينا بصواريخ أتاكمز

1/4/2025 10:10:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع الروسية السبت إنها سترد على استهداف أوكرانيا "المدعومة من الغرب" لمدينة بيلغورود الروسية بصواريخ أتاكامز الأمريكية.
وتوعدت روسيا السبت "بالرد" بعد أن أطلقت أوكرانيا صواريخ أميركية الصنع في اتجاه أراضيها، بعدما حذرت من أن استخدام هذه الصواريخ سيواجه برد شديد.








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