زراعة المفرق تدعو المزارعين إلى مراجعتها للحصول على شهادة إنتاج الحبوب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت مديرية زراعة المفرق، الراغبين بالحصول على شهادات إنتاج الحبوب للموسم الزراعي 2024-2025، إلى مراجعتها اعتبارا من يوم 12 من الشهر الحالي ولغاية 31 آذار المقبل.
وأوضحت في بيان، اليوم السبت، أنه لن يتم استقبال أي طلب بعد انتهاء المدة المقررة، مشيرة إلى أنه يجب على المزارع إحضار سند تسجيل حديث وعقد إيجار في حال كان مستأجرا أو وكالة عدلية أو عقد مزارعة.
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