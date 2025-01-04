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زراعة المفرق تدعو المزارعين إلى مراجعتها للحصول على شهادة إنتاج الحبوب

1/4/2025 9:07:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة المفرق، الراغبين بالحصول على شهادات إنتاج الحبوب للموسم الزراعي 2024-2025، إلى مراجعتها اعتبارا من يوم 12 من الشهر الحالي ولغاية 31 آذار المقبل.


وأوضحت في بيان، اليوم السبت، أنه لن يتم استقبال أي طلب بعد انتهاء المدة المقررة، مشيرة إلى أنه يجب على المزارع إحضار سند تسجيل حديث وعقد إيجار في حال كان مستأجرا أو وكالة عدلية أو عقد مزارعة.

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