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انتهاء عطل تقني أصاب عددا من المطارات الألمانية

1/4/2025 8:13:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتهى عطل تقني في أنظمة مراقبة الحدود في مطارات ألمانية كبرى مساء أمس الجمعة بعد أن استمر عدة ساعات.


ولم يتضح بعد سبب العطل التقني في الأنظمة الخاصة بمراقبة الوصول والمغادرة من المطارات.


وفي حوالي الساعة 6 مساء (التوقيت المحلي لألمانيا) أعلنت مطارات كبرى، مثل مطارات فرانكفورت وبرلين ودوسلدورف، انتهاء العطل بعد أن تم إعادة تشغيل أنظمة الرقابة دون مشكلات.


وأعلنت الشرطة الاتحادية في بوتسدام أن إجراءات منع التشويش لدى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية كان لها على ما يبدو تأثيرات على أنظمة الرقابة الحدودية في المطارات.


وبحسب وزارة الداخلية الألمانية والشرطة الاتحادية، كانت هناك أعطال فنية في أنظمة المعلومات التي يديرها المكتب الاتحادي للشرطة الاتحادية "لشبكة معلومات الشرطة"، والتي أثرت أيضا على نظم الرقابة الحدودية لدى الشرطة الاتحادية.


وأثر العطل بشكل أساسي على عمليات الرقابة على عمليات الوصول والمغادرة من وإلى دول خارج منطقة الانتقال الحر "شينغن". وفي بعض الحالات تعين إجراء عمليات فحص جوازات السفر يدويا. وتسبب ذلك في فترات انتظار وطوابير طويلة في المطارات.


وكان مطار دوسلدورف الأكثر تضررا، وجرى تزويد الركاب المنتظرين هناك بالمياه. وكان التأثير في مطار فرانكفورت طفيفا.


وبحسب متحدث باسم مطار ميونخ، فقد تأثر المطار أيضا بالاضطراب، على الأقل مؤقتا. وكانت هناك أيضا تأخيرات في الراقبة على الحدود في هامبورغ.


ووفقا للشرطة الاتحادية، اضطر 450 راكبا إلى الانتظار في صالة مطار كارلسروه/بادن-بادن بولاية بادن-فورتمبرج.

وتعذر إتمام إجراءات سفر ركاب طائرتين بسبب العطل.


ولم يتضح بعد أسباب العطل لدى الشرطة الاتحادية.

وقالت وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية إن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية وهيئاته الشريكة "تعمل جاهدة لإصلاح الأعطال والعثور على الأسباب".

RT

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