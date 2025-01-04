الأمانة تدعو للاستفادة من خصم ضريبة الأبنية والأراضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت أمانة عمان الكبرى، المواطنين، إلى الاستفادة من خصم 8% على ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة (المسقفات فقط) عند تسديدها خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل عام.



وقالت الامانة، إن الخصم لا يشمل ضريبة المعارف أو مساهمة الصرف الصحي.

وأضافت، أنه يمكن السداد بكل سهولة إلكترونياً ومن أي مكان وفي أي وقت عبر الوسائل التالية:

- موقع أمانة عمان: - خدمة إي فواتيركم eFAWATEERcom - من حسابك البنكي -باستخدام البطاقات الائتمانية - عبر محافظ الموبايل الإلكترونية



او نقداً من خلال:

أكشاك ونقاط بيع إي فواتيركم. او من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة. للاستفسار، يمكنكم الاتصال على مركز اتصال أمانة عمان: هاتف رقم 102 او الرقم 117180