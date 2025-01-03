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ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة لـ 45.658 شهيدا

1/3/2025 3:14:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45.658 شهيدا و108.583 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023، وذلك وفق التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 455 على قطاع غزة.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة فقد استشهد 77 فلسطينيا واصيب 145 في 8 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع خلال 24 ساعة.








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