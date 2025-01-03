ألمانيا: أوروبا لن تقدم أموالًا للهياكل الإسلامية الجديدة في سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد وزيرة
الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنّ رفع العقوبات عن سوريا سيعتمد على المضي قدما في العملية السياسية.
وقال بيربوك في تصريحات عقب لقائها بقائد الإدارة السورية الجديدة احمد الشرع إنّه يجب إشراك كل الطوائف في عملية إعادة الإعمار، وفق رويترز .
وبينت أنها أبلغت الشرع أن أوروبا لن تقدم أموالا للهياكل الإسلامية الجديدة، مؤكدة أنّ هناك حاجة إلى ضمانات أمنية موثوقة للأكراد في سوريا.
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