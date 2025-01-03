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ألمانيا: أوروبا لن تقدم أموالًا للهياكل الإسلامية الجديدة في سوريا

1/3/2025 3:14:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنّ رفع العقوبات عن سوريا سيعتمد على المضي قدما في العملية السياسية.
وقال بيربوك في تصريحات عقب لقائها بقائد الإدارة السورية الجديدة احمد الشرع إنّه يجب إشراك كل الطوائف في عملية إعادة الإعمار، وفق رويترز .

وبينت أنها أبلغت الشرع أن أوروبا لن تقدم أموالا للهياكل الإسلامية الجديدة، مؤكدة أنّ هناك حاجة إلى ضمانات أمنية موثوقة للأكراد في سوريا.

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