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الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية

1/3/2025 3:14:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشائر الشوابكة والرديني ومطالقة.
ففي لواء القصبة بمحافظة الزرقاء نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة الشوابكة بوفاة إيمان إبراهيم الخطيب، زوجة الإعلامي حمزة الشوابكة.
وفي لواء الموقر، بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى قبيلة بني صخر/ عشيرة الرديني بوفاة المرحومة عشبة الرديني، والدة أمين عام مجلس النواب الأسبق محمد الرديني.
وفي لواء وادي السير بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة مطالقة بوفاة نصرة موسى العابودي، أرملة إسبير دخل الله مطالقة ووالدة ماهر مطالقة.








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