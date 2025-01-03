كتائب القسام تعلن تدمير 4 دبابات في جباليا

كتائب القسام تعلن تدمير 4 دبابات في جباليا
التاريخ
1/3/2025 3:14:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، تدمير 4 دبابات من نوع "ميركافا" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد من العبوات شديدة الانفجار، في محور التقدم شرق جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
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