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الاحتلال ينفي وجود الدكتور أبو صفية في سجلاته

1/3/2025 3:14:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت منظمة أطباء لحقوق الإنسان أنها تلقت ردًا مشابهًا من جيش الاحتلال ينفي وجود اسم الدكتور أبو صفية في سجلاته.
وأفاد مدير صحة غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي رد على طلب معرفة مكان الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بالقول إنه "ليس لديه معتقل بهذا الاسم".








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