الجيش اللبناني يعلن اصابة عسكريين في اشتباكات عند الحدود مع سورية
التاريخ
1/3/2025 3:14:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الجيش اللبناني عن إصابة أربعة عناصر من الجيش، خلال اشتباكات مع مسلحين سوريين عند الحدود اللبنانية السورية.
وجاء في بيان للجيش اللبناني، أن الاشتباكات تجددت في منطقة معربون - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية بين الجيش ومسلحين سوريين بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط، ما أدى إلى تعرُّض عناصر من الجيش لإصابات متوسطة.
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