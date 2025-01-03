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الجيش اللبناني يعلن اصابة عسكريين في اشتباكات عند الحدود مع سورية

1/3/2025 3:14:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش اللبناني عن إصابة أربعة عناصر من الجيش، خلال اشتباكات مع مسلحين سوريين عند الحدود اللبنانية السورية.
وجاء في بيان للجيش اللبناني، أن الاشتباكات تجددت في منطقة معربون - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية بين الجيش ومسلحين سوريين بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط، ما أدى إلى تعرُّض عناصر من الجيش لإصابات متوسطة.








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