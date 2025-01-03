وزير الخارجية يشدد على وقوف الأردن الكامل مع سوريا وشعبها في هذه المرحلة التاريخية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.وبحث الصفدي والشيباني تطورات الأوضاع في سوريا وسبل التعاون في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.



واتفق الصفدي والشيباني على تنظيم زيارة للمملكة لوفد وزاري قطاعي وعسكري وأمني تلبية لدعوة رسمية من الصفدي لبحث آليات التعاون في عديد مجالات تشمل الحدود والأمن والطاقة والنقل والمياه والتجارة وغيرها من القطاعات الحيوية.



وشدد الصفدي على وقوف الأردن الكامل مع سوريا وشعبها في هذه المرحلة التاريخية وإسناد الشعب السوري في عملية إعادة بناء وطنه عبر عملية سياسية يقودها السوريون وتبني مستقبلاً مستقراً يضمن أمن سوريا ووحدتها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب ويحفظ حقوق جميع السوريين.



وأكد الشيباني حرص بلاده على تطوير علاقاتها الأخوية مع الأردن وتعزيزها في كل المجالات، وثمّن وقوف المملكة مع سوريا في هذه المرحلة الدقيقة.