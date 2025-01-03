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تزويد شركة كهرباء إربد لمعبر نصيب السوري بالكهرباء - صور

1/3/2025 9:18:50 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تبين تزويد شركة
كهرباء اربد معبر نصيب الحدودي في الجانب السوري بالتيار الكهربائي.

وكان الأردن أعلن في الخامس والعشرين من الشهر الماضي استعداده لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها الكهربائية، والتعاون في مجال المشتقات النفطية ..

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