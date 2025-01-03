تزويد شركة كهرباء إربد لمعبر نصيب السوري بالكهرباء - صور

تزويد شركة كهرباء إربد لمعبر نصيب السوري بالكهرباء - صور
التاريخ
1/3/2025 9:18:50 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي
صورا تبين تزويد شركة
كهرباء اربد معبر نصيب الحدودي في الجانب السوري بالتيار الكهربائي.
وكان الأردن أعلن في الخامس والعشرين من الشهر الماضي استعداده لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها الكهربائية، والتعاون في مجال المشتقات النفطية ..
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