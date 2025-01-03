حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 1 (كونا) --
الثالث من يناير
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1965 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بتشكيل الوزارة الرابعة في تاريخ الكويت برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح وتضم 13 وزيرا واستمرت هذه الحكومة حتى وفاة أمير الكويت في نوفمبر من العام نفسه.
1966 - الوزير الأسبق الشيخ خالد العبدالله السالم الصباح ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 35 عاما وهو من مواليد عام 1931 وكان أول وزير
للجمارك والموانئ عام 1962 كما أصبح وزيرا للبريد والبرق والهاتف عام 1963.
1995 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون يسقط ديون مصر وسوريا تجاه الكويت إلى جانب إلغاء الفوائد المتراكمة على الدول النامية والبالغة تقريبا 918 مليون دينار.
2011 - مؤسسة البترول الكويتية تنجح في توفير ما بين 100 و200 مليون دولار خلال عام 2010، وذلك من خلال الاستعانة بالغاز لتوليد الطاقة الكهربائية في المشاريع النفطية.
2022 - مجلس الوزراء يقرر وقف إقامة المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة من 9 يناير حتى 28 فبراير 2022 وإجراء فحص (بي سي آر) للقادمين إلى البلاد قبل رحلاتهم ب(72) ساعة وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
2022 - تزكية مرشح الكويت هيثم الغيص بالإجماع أمينا عاما جديدا لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
2023 - إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول (كويت سات 1) إلى الفضاء تحت شعار (الكويت إلى الفضاء) من قاعدة (كيب كانافيرال) في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك عبر صاروخ (فالكون 9) التابع لشركة (سبيس إكس).(النهاية)
م ب ر / ن س ن
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