الكلمات الأكثر بحثا من قبل الأردنيين عبر جوجل في 2024

خبرني - أظهر موقع " تريندز جوجل" أن شخصية رئيس الوزراء د.جعفر حسان احتلت المرتبة الأولى في تصنيف الشخصيات الأكثر بحثا من قبل الأردنيين عبر محرك "جوجل" بعد أن كلفه الملك عبدالله الثاني في منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار الموقع وفق رصد صحيفة الغد إلى أن الشخصية الثانية من بين أكثر الشخصيات بحثا من قبل الأردنيين كانت الأردني "يزن النعيمات" و"موسى التعمري" اللذين احتلا المرتبتين الثانية والثالثة في تصنيف الشخصيات الأكثر بحثا.

وقال الموقع: "شخصية الناشط والصحفي الفلسطيني" معتز العزايزية" احتلت المرتبة الرابعة في الشخصيات الأكثر بحثا على جوجل من قبل الأردنيين في 2024".

والعزايزة هو مؤثر وصحفي فلسطيني غطى أحداث حرب غزة،

وكان قد أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تغريداته المثيرة للجدل له حول الحرب الشرسة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على غزة، التي غادرها بداية العام الماضي متجها إلى قطر بعد 107 أيام قضاها في تغطية العدوان الإسرائيلي.

وأما المرتبة الخامسة فقد احتلها " أكرم عفيف" لاعب المنتخب القطري والذي بحث الأردنيون عن اسمه كثيرا عبر جوجل

بسبب الدور الذي لعبه بخسارة المنتخب الوطني الأردني المباراة النهائية في كأس آسيا بعد أن تسبب اللاعب بركلات جزاء مشكوكا فيها.

وبالنسبة للأسئلة التي كانت أكثر بحثا للأردنيين عبر "جوجل" في العام 2024، فقد كانت كما يلي بالترتيب، حيث تصدر سؤال "من هو مؤلف علم النحو؟" المرتبة الأولى في هذا التصنيف، ومن ثم جاء سؤال: " كم عدد الرسل الذين ذكروا في القرآن؟" في المرتبة الثانية.

وظلت الاهتمامات الرياضية وخصوصا بكرة القدم واضحة للأردنيين عبر "جوجل"، فقد بحث الأردنيون بكثرة عن معلومات أو صور وفيديوهات حول مباريات للمنتخب الوطني الأردني سواء في بطولة كأس آسيا، أو في تصفيات كأس العالم المقبل، فقد طلب مستخدمو الإنترنت في الأردن لحظات ومقاطع من مباريات للأردن في مواجهة العراق والسعودية وقطر والكويت وكوريا الجنوبية.

أما على صعيد تصنيف" الأخبار الأكثر بحثا" من قبل الأردنيين في العام الماضي ظهرت اهتمامات الأردنيين السياسية، فقد أظهر موقع " تريندز جوجل" أن طلبات البحث تركزت في البحث عن أخبار "نتائج الانتخابات النيابية في الأردن" والتي أجريت يوم العاشر من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

كما احتلت الأخبار المتعلقة بإيران والاحتلال الإسرائيلي المرتبة الثانية في هذا التصنيفً، وخصوصا بعدما شنت إيران هجومين بالصواريخ والمسيرات على أولها خلال شهر (إبريل) والثاني خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.

ومن ثم جاءت "الانتخابات الأميركية" مع الاهتمام العالمي بهذه الانتخابات في دورتها الستين، حيث أسفرت نتائجها عن فوز الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب خلفا لـجو بايدن بعد منافسة شرسة مع الديمقراطية كاميلا هارس.

وبعدها جاء " مرض جدري القرود" الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية العام الماضي عن تفشيه في أفريقيا باعتباره "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليا".

وفي الجانب الفني، وضمن تصنيف أكثر أسماء المسلسلات بحثا من قبل الأردنيين عبر جوجل في العام الماضي، أظهر موقع " تريندز جوجل" أن

مسلسل " العميل" احتل المرتبة الأولى والأكثر بحثا في 2024 من بين المسلسلات العربية والتركية والأجنبية، وهو مسلسل إثارة ودراما سوري لبناني مشترك مقتبس من مسلسل تركي، تلاه مسلسل "المعلم" المصري ، مسلسل دراما اجتماعي الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ومن ثم مسلسل " الخائن" الذي استمر الاهتمام والبحث عنه في 2024 رغم أنه عرض لأول مرة في العام السابق 2023، وهو مسلسل دراما سوري لبناني تدور أحداثه حول شخصية دكتورة (أسيل) المثالية عندما تكتشف خيانة زوجها (سيف) لها، لمدة عامين مع امرأة تصغره بخمسة عشر عامًا، مما يدفعها لسلك طريق الانتقام، وتتوالى الأحداث.

ومن المسلسلات التي كانت من الأكثر بحثا من قبل الأردنيين عبر جوجل أيضا مسلسل " لعبة حب" وهو مسلسل تلفزيوني درامي عربي عرض لأول مرة في 14 نيسان(أبريل) 2024 على منصة شاهد ومن ثم مسلسل "المتوحش" الاجتماعي التركي.

واحتفل محرك البحث "جوجل" في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بمرور 26 عاما على تأسيسه، حيث انطلقت المنصة في سبتمر عام 1998 بفكرة وجهد كل من سيرجي برين ولاري بيج، ومن خلالهما أصبحت جوجل الآن من أكثر المنصات الإلكترونية تصفحا عن المعلومات، وأيضا من أسرع وأسهل منصات التصفح للتأكد من معلومة أو لمعرفة معلومات جديدة، وتضم معلومات مختلفة ومتعددة المجالات يصعب حصرها.

