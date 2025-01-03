الكلمات الأكثر بحثا من قبل الأردنيين عبر جوجل في 2024

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أظهر موقع " تريندز جوجل" أن شخصية رئيس الوزراء د.جعفر حسان احتلت المرتبة الأولى في تصنيف الشخصيات الأكثر بحثا من قبل الأردنيين عبر محرك "جوجل" بعد أن كلفه الملك عبدالله الثاني في منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار الموقع وفق رصد صحيفة الغد إلى أن الشخصية الثانية من بين أكثر الشخصيات بحثا من قبل الأردنيين كانت لاعب منتخب كرة القدم الأردني "يزن النعيمات" و"موسى التعمري" اللذين احتلا المرتبتين الثانية والثالثة في تصنيف الشخصيات الأكثر بحثا.
وقال الموقع: "شخصية الناشط والصحفي الفلسطيني" معتز العزايزية" احتلت المرتبة الرابعة في الشخصيات الأكثر بحثا على جوجل من قبل الأردنيين في 2024".
والعزايزة هو مؤثر وصحفي فلسطيني غطى أحداث حرب غزة،
وكان قد أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تغريداته المثيرة للجدل له حول الحرب الشرسة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على غزة، التي غادرها بداية العام الماضي متجها إلى قطر بعد 107 أيام قضاها في تغطية العدوان الإسرائيلي.
وأما المرتبة الخامسة فقد احتلها " أكرم عفيف" لاعب المنتخب القطري والذي بحث الأردنيون عن اسمه كثيرا عبر جوجل
بسبب الدور الذي لعبه بخسارة المنتخب الوطني الأردني المباراة النهائية في كأس آسيا بعد أن تسبب اللاعب بركلات جزاء مشكوكا فيها.
وبالنسبة للأسئلة التي كانت أكثر بحثا للأردنيين عبر "جوجل" في العام 2024، فقد كانت كما يلي بالترتيب، حيث تصدر سؤال "من هو مؤلف علم النحو؟" المرتبة الأولى في هذا التصنيف، ومن ثم جاء سؤال: " كم عدد الرسل الذين ذكروا في القرآن؟" في المرتبة الثانية.
وظلت الاهتمامات الرياضية وخصوصا بكرة القدم واضحة للأردنيين عبر "جوجل"، فقد بحث الأردنيون بكثرة عن معلومات أو صور وفيديوهات حول مباريات للمنتخب الوطني الأردني سواء في بطولة كأس آسيا، أو في تصفيات كأس العالم المقبل، فقد طلب مستخدمو الإنترنت في الأردن لحظات ومقاطع من مباريات للأردن في مواجهة العراق والسعودية وقطر والكويت وكوريا الجنوبية.
أما على صعيد تصنيف" الأخبار الأكثر بحثا" من قبل الأردنيين في العام الماضي ظهرت اهتمامات الأردنيين السياسية، فقد أظهر موقع " تريندز جوجل" أن طلبات البحث تركزت في البحث عن أخبار "نتائج الانتخابات النيابية في الأردن" والتي أجريت يوم العاشر من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
كما احتلت الأخبار المتعلقة بإيران والاحتلال الإسرائيلي المرتبة الثانية في هذا التصنيفً، وخصوصا بعدما شنت إيران هجومين بالصواريخ والمسيرات على أولها خلال شهر (إبريل) والثاني خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.
ومن ثم جاءت "الانتخابات الأميركية" مع الاهتمام العالمي بهذه الانتخابات في دورتها الستين، حيث أسفرت نتائجها عن فوز الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب خلفا لـجو بايدن بعد منافسة شرسة مع الديمقراطية كاميلا هارس.
وبعدها جاء " مرض جدري القرود" الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية العام الماضي عن تفشيه في أفريقيا باعتباره "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليا".
وفي الجانب الفني، وضمن تصنيف أكثر أسماء المسلسلات بحثا من قبل الأردنيين عبر جوجل في العام الماضي، أظهر موقع " تريندز جوجل" أن
مسلسل " العميل" احتل المرتبة الأولى والأكثر بحثا في 2024 من بين المسلسلات العربية والتركية والأجنبية، وهو مسلسل إثارة ودراما سوري لبناني مشترك مقتبس من مسلسل تركي، تلاه مسلسل "المعلم" المصري ، مسلسل دراما اجتماعي الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ومن ثم مسلسل " الخائن" الذي استمر الاهتمام والبحث عنه في 2024 رغم أنه عرض لأول مرة في العام السابق 2023، وهو مسلسل دراما سوري لبناني تدور أحداثه حول شخصية دكتورة (أسيل) المثالية عندما تكتشف خيانة زوجها (سيف) لها، لمدة عامين مع امرأة تصغره بخمسة عشر عامًا، مما يدفعها لسلك طريق الانتقام، وتتوالى الأحداث.
ومن المسلسلات التي كانت من الأكثر بحثا من قبل الأردنيين عبر جوجل أيضا مسلسل " لعبة حب" وهو مسلسل تلفزيوني درامي عربي عرض لأول مرة في 14 نيسان(أبريل) 2024 على منصة شاهد ومن ثم مسلسل "المتوحش" الاجتماعي التركي.
واحتفل محرك البحث "جوجل" في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بمرور 26 عاما على تأسيسه، حيث انطلقت المنصة في سبتمر عام 1998 بفكرة وجهد كل من سيرجي برين ولاري بيج، ومن خلالهما أصبحت جوجل الآن من أكثر المنصات الإلكترونية تصفحا عن المعلومات، وأيضا من أسرع وأسهل منصات التصفح للتأكد من معلومة أو لمعرفة معلومات جديدة، وتضم معلومات مختلفة ومتعددة المجالات يصعب حصرها.
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