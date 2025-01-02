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وزير الدفاع السعودي يعقد جلسة مباحثات مع وفد الإدارة السورية الجديدة بالرياض

1/2/2025 2:41:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 1 (كونا) -- عقد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اليوم الخميس جلسة مباحثات مع وفد رفيع المستوى من الإدارة السورية الجديدة بمناسبة زيارتهم الرياض.
ووصف وزير الدفاع السعودي في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) جلسة المباحثات التي عقدها مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبوقصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب بالمثمرة.
وأفاد بأن جلسة المباحثات تناولت مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.
يذكر أن هذه الزيارة هي الأولى لوفد رفيع المستوى من الإدارة السورية الجديدة للمملكة العربية السعودية بعد سقوط بشار الأسد رئيس النظام السوري الذي أطاحت به فصائل معارضة مسلحة في الثامن من ديسمبر الماضي. (النهاية)

خ ن ش / م م ج




MENAFN02012025000071011013ID1109050268

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