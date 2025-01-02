وزير الدفاع السعودي يعقد جلسة مباحثات مع وفد الإدارة السورية الجديدة بالرياض

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 2 - 1 (كونا) -- عقد وزير
الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اليوم الخميس جلسة مباحثات مع وفد رفيع المستوى من الإدارة السورية الجديدة بمناسبة زيارتهم الرياض.
ووصف وزير الدفاع السعودي في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة (إكس) جلسة المباحثات التي عقدها مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبوقصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب بالمثمرة.
وأفاد بأن جلسة المباحثات تناولت مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.
يذكر أن هذه الزيارة هي الأولى لوفد رفيع المستوى من الإدارة السورية الجديدة للمملكة العربية السعودية بعد سقوط بشار الأسد رئيس النظام السوري الذي أطاحت به فصائل معارضة مسلحة في الثامن من ديسمبر الماضي. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
MENAFN02012025000071011013ID1109050268
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