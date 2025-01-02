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إرسال 80 ألف رسالة لتذكير الطلبة بموعد تقديم الاعتراضات الإلكترون

1/2/2025 7:18:45 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أرسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكثر من 80 ألف رسالة نصية على أرقام الهواتف الخلوية للطلبة المتقدمين بطلبات استفادة لتذكيرهم بالموعد النهائي لتقديم طلبات الاعتراضات الإلكترونية، وفقا للناطق الرسمي بإسم الوزارة مهند الخطيب.


وقالت المديرية في بيان صحفي، الخميس، إنّ آخر موعد لتقديم طلبات الاعتراضات الإلكترونية على النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025 أو تقديم طلبات الاستفادة من الحالات الإنسانية السبت المقبل.


وأهابت الوزارة بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى هذه اللحظة سرعة الدخول ومراجعة نقاطهم المحتسبة وفي حال وجود أي خطأ تقديم طلبات، حيث لن يتم إستقبال أي طلب إعتراض إلكتروني أو طلب استفادة من الحالات الإنسانية بعد هذا التاريخ مهما كانت الأسباب.

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