إرسال 80 ألف رسالة لتذكير الطلبة بموعد تقديم الاعتراضات الإلكترون

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أرسلت وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي، أكثر من 80 ألف رسالة نصية على أرقام الهواتف الخلوية للطلبة المتقدمين بطلبات استفادة لتذكيرهم بالموعد النهائي لتقديم طلبات الاعتراضات الإلكترونية، وفقا للناطق الرسمي بإسم الوزارة مهند الخطيب.
وقالت المديرية في بيان صحفي، الخميس، إنّ آخر موعد لتقديم طلبات الاعتراضات الإلكترونية على النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024-2025 أو تقديم طلبات الاستفادة من الحالات الإنسانية السبت المقبل.
وأهابت الوزارة بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى هذه اللحظة سرعة الدخول ومراجعة نقاطهم المحتسبة وفي حال وجود أي خطأ تقديم طلبات، حيث لن يتم إستقبال أي طلب إعتراض إلكتروني أو طلب استفادة من الحالات الإنسانية بعد هذا التاريخ مهما كانت الأسباب.
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