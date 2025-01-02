وزير التربية والتعليم يستقبل المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية
والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم
العالي أهمية الدور التعليمي والتربوي الذي يضطلع به مكتب التربية العربي لدول الخليج، باعتباره مؤسسة تربوية تقدم خبراتها في تطوير التعليم وممارساته لوزارات التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيداً بخطط المكتب وبرامجه التي أثرت العمل التعليمي ووثقت أواصر التواصل بين المختصين في جميع دول المجلس، وبين المؤسسات المدرسية والطلاب والطالبات، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة.
جاء ذلك لدى استقبال
وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وعدداً من منتسبي المكتب، حيث تم الاطلاع على تقرير عمل المكتب خلال السنتين الماضيتين، حول إنجاز المهام الموكلة إليه في تنفيذ البرامج والمشاريع المعتمدة، فضلاً عن العمل الجاري على الخطط الاستراتيجية التطويرية للمكتب في المرحلة المقبلة.
من جانبه عبر المدير العام عن شكره وتقديره لوزير التربية والتعليم لدعمه المستمر لمكتب التربية العربي لدول الخليج وبرامجه التي ينفذها، مؤكداً الاستمرار في تطوير هذه البرامج بما يخدم الأهداف التعليمية والتربوية المشتركة بين وزارات التربية والتعليم بدول المجلس.
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