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وزير التربية والتعليم يستقبل المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج

1/2/2025 6:05:31 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أهمية الدور التعليمي والتربوي الذي يضطلع به مكتب التربية العربي لدول الخليج، باعتباره مؤسسة تربوية تقدم خبراتها في تطوير التعليم وممارساته لوزارات التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيداً بخطط المكتب وبرامجه التي أثرت العمل التعليمي ووثقت أواصر التواصل بين المختصين في جميع دول المجلس، وبين المؤسسات المدرسية والطلاب والطالبات، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة.

جاء ذلك لدى استقبال
وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وعدداً من منتسبي المكتب، حيث تم الاطلاع على تقرير عمل المكتب خلال السنتين الماضيتين، حول إنجاز المهام الموكلة إليه في تنفيذ البرامج والمشاريع المعتمدة، فضلاً عن العمل الجاري على الخطط الاستراتيجية التطويرية للمكتب في المرحلة المقبلة.

من جانبه عبر المدير العام عن شكره وتقديره لوزير التربية والتعليم لدعمه المستمر لمكتب التربية العربي لدول الخليج وبرامجه التي ينفذها، مؤكداً الاستمرار في تطوير هذه البرامج بما يخدم الأهداف التعليمية والتربوية المشتركة بين وزارات التربية والتعليم بدول المجلس.

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