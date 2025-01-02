الضمان : زيادة سنوية على الأجر الخاضع للاقتطاع تصل إلى 10% لعام 2

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن نسبة الزيادة السنوية لعام 2025 على الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليهم المشتركين اختيارياً بالضمان هي (10%) كحدٍ أقصى.





وأكدت المؤسسة أن بإمكان كافة المشتركين اختيارياً بالضمان الاجتماعي تعديل نسبة الزيادة السنوية على رواتبهم الخاضعة للاقتطاع للعام 2025 خلال الفترة الممتدة ما بين (1/1/2025 ولغاية 15/2/2025).





وأوضحت المؤسسة أن خدمة تعديل الزيادة السنوية متاحة إلكترونياً من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي للمؤمن عليه في موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيقها على الهواتف الذكية، أو من خلال تطبيق سند الحكومي، ومن ثم اختيار طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية من خيار خدمات المنتسبين اختيارياً، وفي حال عدم طلب هذه الزيادة خلال الفترة المحددة فلن يتم إدخال أي زيادة على الأجر الخاضع للضمان وسيبقى الأجر الخاضع كما هو في العام 2024.





وبينت المؤسسة أن نسبة الزيادة على رواتب المؤمّن عليهم المشمولين بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي متاحة ما بين (1%) و (10%) سنوياً.



ووجهت المؤسسة دعوتها لكافة المشتركين اختيارياً للتواصل معها من داخل الأردن لأي استفسار أو سؤال على مركز اتصالها الموحد (117117) أو من داخل وخارج الأردن على الرقم (065008080)، أو عبر بريدها الرسمي [email protected]



