حكيم يصدم جمهوره بقرار مفاجئ في 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع بداية العام الجديد، أثار المطرب المصري حكيم جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته المفاجئة حول تفكيره في إنهاء مسيرته الفنية والاعتزال مع نهاية عام 2025.



وخلال مقابلة إذاعية، كشف حكيم عن أن فكرة الاعتزال تراوده منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى احتمالية اتخاذ هذا القرار قريبًا.



وقال: "أفكر في التوقف عن الغناء في نهاية 2025. هذه الفكرة تراودني منذ مدة، وهناك شعور داخلي يدفعني نحو هذا القرار، رغم أنني لا أعرف سبب هذه الرغبة القوية."



تصدّر اسم المطرب المصري حكيم محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من إعلان وفاة أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن عمر 91 عامًا في منزله في بيل إير، بكاليفورنيا.



وأضاف حكيم أن الساحة الغنائية مليئة بالمواهب الشابة المتميزة التي تنال إعجاب الجمهور، مؤكدًا أن اعتزاله لن يترك أثرًا سلبيًا على المجال الفني. كما نفى تمامًا أن يكون قراره مرتبطًا بشعوره بالضيق من الفن.



وتابع: "الغناء هو شغفي منذ صغري، ودخلت هذا المجال بحب ونجحت في الوصول إلى قلوب الناس. واليوم، هناك مواهب جديدة تحظى بنفس النجاح، وتلقى استحسان الجمهور."



وأعرب حكيم عن تقديره لما حققه في مسيرته الفنية، مؤكدًا: "مهنة الفن تحمل الكثير من المتعة، وجمعتني بمحبة الناس، وهذا ما يسعدني كثيرًا."



وعلى الرغم من تصريحاته، لم يغلق حكيم باب الاستمرار في مجال الغناء بعد عام 2025، مشيرًا إلى أنه ما زال يفكر في مستقبله الفني، ولم يحسم قراره بعد.

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