جامعة آل البيت تقرر تعطيل الدوام الخميس

جامعة آل البيت تقرر تعطيل الدوام الخميس
التاريخ
1/1/2025 8:10:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرّرت جامعة ال البيت تعليق دوام الجامعة يوم غد الخميس.
واستثنى القرار، الدوائر الإدارية التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك.
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