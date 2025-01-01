حسام أبو صفية يعتلي منصات التواصل .. رئيس كولومبيا يطالب بالحرية للطبيب المعتقل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتلى الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية منصات التواصل الاجتماعي
في اليوم الأول من العام الجديد ، وذلك بعد اعتقال أبو صفية عقب تدمير الاحتلال لمستشفى كمال العدوان في شمال قطاع غزة .
ونشر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو تغريدة عبر من خلالها عن حزنه لاعتقال أبو صفية قائلاً :"لا أستطيع أن أغادر هذا العام دون ان اعلن تضامني مع هذا الرجل الطبيب الدكتور حسام أبو صفية. في هذه الساعة (..)، دعونا نفكر فيه ونناضل من أجل حريته".
كما أطلقت منظمة إيرلندية إغاثية حملة للعاملين في القطاع الطبي للإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى
كمال عدوان المعتقل لدى الاحتلال.
واستذكر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثلاثة من الأطباء الذين نكّل بهم العدو الصهيوني في هذه الحرب وهم: الطبيب عدنان البرش، والطبيب حسام أبو صفية، والطبيب محمد أبو سلمية ، مؤكدين أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة أكدوا للعالم بأسره أن كل إنسان في مكانه ومجاله يمكن أن يكون بطلا عبر مواقفه وثباته أمام آلة الحرب الصهيونية .
جدير بالذكر أن أبو صفية تم اعتقاله قبل أيام حين اقتحم الاحتلال مستشفى كمال العدوان وأخرج المرضى واعتقل أكثر من 200 شخص من المتواجدين داخل المستشفى بحجة وتهمة انتمائهم لحماس ، وهي الذريعة ذاتها التي استخدمها لاقتحام مستشفى الشفاء في بداية الحرب .
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