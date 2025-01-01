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حسام أبو صفية يعتلي منصات التواصل .. رئيس كولومبيا يطالب بالحرية للطبيب المعتقل

1/1/2025 8:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتلى الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية منصات التواصل الاجتماعي في اليوم الأول من العام الجديد ، وذلك بعد اعتقال أبو صفية عقب تدمير الاحتلال لمستشفى كمال العدوان في شمال قطاع غزة .
ونشر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو تغريدة عبر من خلالها عن حزنه لاعتقال أبو صفية قائلاً :"لا أستطيع أن أغادر هذا العام دون ان اعلن تضامني مع هذا الرجل الطبيب الدكتور حسام أبو صفية. في هذه الساعة (..)، دعونا نفكر فيه ونناضل من أجل حريته".
كما أطلقت منظمة إيرلندية إغاثية حملة للعاملين في القطاع الطبي للإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل لدى الاحتلال.
واستذكر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثلاثة من الأطباء الذين نكّل بهم العدو الصهيوني في هذه الحرب وهم: الطبيب عدنان البرش، والطبيب حسام أبو صفية، والطبيب محمد أبو سلمية ، مؤكدين أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة أكدوا للعالم بأسره أن كل إنسان في مكانه ومجاله يمكن أن يكون بطلا عبر مواقفه وثباته أمام آلة الحرب الصهيونية .
جدير بالذكر أن أبو صفية تم اعتقاله قبل أيام حين اقتحم الاحتلال مستشفى كمال العدوان وأخرج المرضى واعتقل أكثر من 200 شخص من المتواجدين داخل المستشفى بحجة وتهمة انتمائهم لحماس ، وهي الذريعة ذاتها التي استخدمها لاقتحام مستشفى الشفاء في بداية الحرب .








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