الجغبير: نتائج إيجابية حققها القطاع الصناعي في 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي حقق العديد من النتائج الإيجابية خلال العام الماضي 2024، على الرغم من حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.



وقال المهندس الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن أحداث المنطقة فرضت تحديات على القطاع الصناعي، وألقت بظلالها بشكل مباشر على سلاسل الإمداد والتوريد وتكاليف الإنتاج والأسواق التصديرية.



وأضاف، أنه ورغم ذلك هناك العديد من المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع الصناعي، والتي ظهرت ضمن نتائج مؤشر الصناعة الأردنية، الذي بين تحقيق الصناعة نمواً ملحوظاً بنسبة 5.2 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من 2023.



وأشار إلى تربع القطاع الصناعي على رأس القطاعات المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني بأكثر من الثلث والبالغ 2.2 بالمئة للنصف الأول من العام الماضي، علاوة على توليد فرص العمل والتي بلغت 3300 فرصة خلال تسعة أشهر من 2024، وفقاً لبيانات الضمان الإجتماعي.



وبين المهندس الجغبير، أن الصادرات الصناعية حققت نمواً بنسبة 1.5 بالمئة خلال 10 أشهر من العام الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2023، وبلغت 6.5 مليار دينار، فيما وصلت إلى 145 دولة حول العالم.



وقال، إن هذا تحقق رغم التحديات التي واجهت سير العمليات التصديرية والتي كانت سبباً رئيساً لتحد من قدرتها على التوسع بشكل أكبر وزيادة نفاذها للعديد من الأسواق العالمية، ما يؤكد حجم الإمكانيات والمقومات التي تمتلكها، ومدى قدرتها على اختراق الأسواق والأقاليم العالمية غير التقليدية.



وأضاف، أن عدداً من القطاعات الصناعية حقق مؤشرات إيجابية في المستوى التصديري والتي لا تزال تحظى بطلبٍ متزايد من قبل العديد من الأسواق العالمية، ما يعكس الثقة العالية بالمنتجات الأردنية، مبينا أن تلك النتائج جاءت بصورة إيجابية ضمن التطور والتقدم بالمنتجات الصناعية والقاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة لها.



وبحسب المهندس الجغبير، كانت الصناعات الجلدية والمحيكات أبرز القطاعات التي حققت نمواً خلال 10 أشهر من العام الماضي، بقيمة 270 مليون دينار، ثم الغذائية والتموينية 164 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 77 مليون دينار.



وبين، أن صادرات قطاعي الصناعات البلاستيكية والمطاطية والهندسية، بلغت خلال 10 أشهر من العام الماضي 24 و 16 مليون دينار على التوالي، فيما تراجعت صادرات بعض القطاعات الصناعية الأخرى بفعل التقلبات السعرية، وتبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تبعه من أحداث أثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة بمنطقة البحر الأحمر.



وأوضح، أن ارتفاع صادرات العديد من القطاعات الصناعية جاء جراء توسعة المنتجات لرقعة تواجدها على الخريطة العالمية، ولانتشارها داخل العديد من أسواق البلاد والأقاليم المختلفة، لافتاً أن الصادرات الصناعية ارتفعت بشكل واضح إلى الدول العربية وبلغت 3 مليارات دينار، ودول أميركا الشمالية ملياري دينار، علاوة على توسعها داخل العديد من الأسواق الأوروبية، مثل أوكرانيا وبلجيكيا والنرويج وإيطاليا وفنلندا.



كما وأشار إلى أن الصادرات الصناعية توسعت أيضاً داخل كوريا الجنوبية واليابان، كما دخلت لأسواق جديدة كلياً، مثل بورما ولاتيفيا ولوكسمبرغ، ما يدل ويؤكد نجاح الاستراتيجيات المتبعة في النمو والتوسع الجغرافي إلى جانب الجهود المبذولة من مختلف الجهات وغرف الصناعة والتي فتحت آفاقاً وفرصاً جديدة أمامها.



وأكد المهندس الجغبير، أن القطاع الصناعي تربطه علاقات إيجابية جداً مع الحكومة وتتصف حالياً بشراكة حقيقية فاعلة تستند على أساس المصلحة الاقتصادية الوطنية، مؤكداً أن خير مثال على ذلك، جملة القرارات التي اتخذتها الحكومة بالفترة الأخيرة والتي كانت أحد مطالب القطاع منذ سنوات.



وقال "اننا كقطاع صناعي نبدي تفاؤلنا للفترة المقبلة، والقرارات الاقتصادية الايجابية التي اتخذتها، الحكومة وأكدّت فيها جديتها في التعامل مع مختلف القرارات الاقتصادية، ولا سيما الإجراءات التي اصدرتها وجاءت كبادرة لتوجهها نحو إدارة الملف الاقتصادي وتحقيق التنافسية العادلة ودعم الصناعة الوطنية، والعمل بتشاركية عالية مع القطاع الخاص".



وأضاف، أن هذه القرارات والإجراءات تعكس توجهاً وإهتماماً واضحاً من الحكومة بالصناعة، وبخاصة تركيزها على تقديم فرص حقيقية تضمن التوسع لها، وحمايتها وتمكينها بالقرارات الداعمة والتشريعاتِ المستقرة والمحفزة، وتأكيدها على تنفيذَ رؤيةِ التَّحديثِ الاقتصادي، إلى جانب سعيها الجدي لمعالجة كلف الإنتاج.



وأوضح المهندس الجغبير، أن غرفة صناعة الأردن تعتزم وبنهج متواصل نحو الإستمرار في وتيرة عملها الذي إنتهجته خلال السنوات الأخيرة وتنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات الاستراتيجية لدعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، وذلك بهدف النهوض وتنمية القطاع الصناعي والذي يمتلك الدور الكبير سواء على المستوى الاقتصادي والإستثماري والإجتماعي.



وأكد تطلع الغرفة لترجمة جهودها للإرتقاء بالخدمات والمهام التي تقوم بها، والعمل بشكل أكبر للترويج للصناعة الوطنية على المستوى المحلي من خلال إبراز إمكانات المنتج الوطني وجودته وكفاءته العالية والفرص الممكنة للاستثمار في الأردن وعلى وجه الخصوص في الصناعات الاستراتيجية النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.



وبين، أن الغرفة تسعى وعلى المستوى الإقليمي والعالمي المشاركة في المعارض الدولية ومنتديات رجال الأعمال وغيرها من اللقاءات التي تهدف إلى التشبيك بين الشركات الأردنية والشركات الموجودة في تلك الدول، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة مع مختلف الدول للتوسع في الأسواق القائمة والبحث عن أسواق جديدة تملك المنتجات الوطنية فرصاً تصديرية إليها.



ونوه إلى أن الغرفة تعمل بصورة فاعلة مع الحكومة من خلال التنسيق لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لا سيما المتعلقة بكلف الإنتاج وعلى رأسها أثمان الطاقة، بهدف تخفيف العبء عن القطاع الصناعي، ما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع العام لتطوير مختلف الخدمات والإستراتيجيات التي من شأنها تحسين وتجويد بيئة الأعمال بالمملكة.



وجدد المهندس الجغبير التأكيد على مطالب القطاع الصناعي والإجراءات التي تحتاج إلى بعض التعديل والتبسيط وضرورة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وفق محاور وآفاق واضحة وتقييم مسار الإنجاز والبناء على مكتسبات ما أُنجز خلال الفترة الماضية، وترتيب الأولويات.



يشار إلى أن القطاع الصناعي ينتج 1500سلعة بقيمة 17 مليار دينار سنوياً، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة، تصل لأسواق 150 دولة حول العالم.



ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة.



ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي، بهدف توفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع.