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العيسوي: الأردن بحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه سيبقى أكثر منعة وتقدما

1/1/2025 7:07:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه، سيبقى أكثر منعة وقوة وصمودا وتقدما، ماض نحو مستقبل أفضل بخطوات واثقة.
وأضاف العيسوي أن الأردن يشكل حالة نموذجية وفريدة، في مسيرته التحديثية والتطويرية، وفي مواقفه تجاه الأزمات التي تعصف بالمنطقة.
وأوضح أن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، تمثل صوت العقل والحكمة، وجعلت من الأردن نموذجا للسلم والأمن والاستقرار، ومرجعية لما تمتلكه قيادته الهاشمية، من رؤية استشرافية واقعية تجاه الأزمات التي تمر بها المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من جمعية بيرين للثقافة والفنون، وعدد من أبناء قضاء بيرين، ووفدا من أبناء عشائر بيت فجار، في لقاءين منفصلين.

بدورهم، أكد المتحدثون وقوفهم صفا واحدا، وعلى قلب رجل واحد، خلف جلالة الملك، مثمنين جهود جلالته لرفعة الأردن والمدافعة عن قضايا أمته العربية والإسلامية.
وبينوا أن الأردنيين يدركون حجم وخطورة التحديات المحيطة بالوطن، وتداعيات الأزمات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين ثقتهم بقيادتهم الهاشمية الفذة، التي تقود مسيرة الوطن بكل حكمة واقتدار.
وقالوا إن الأردن، بقيادته الهاشمية، " قوي ومعتز بتاريخه وآمن في حاضرة، ومطمئن على مستقبله".

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