الرفاعي: الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة على المركبات قرار منصف ويؤدي إلى استقرار السوق

الرفاعي: الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة على المركبات قرار منصف ويؤدي إلى استقرار السوق
التاريخ
12/31/2024 8:10:05 AM
(MENAFN
- Amman Net) قال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة شرف الدين الرفاعي إن قرار الحكومة منصف ويؤدي إلى استقرار السوق.
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