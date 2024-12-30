يونيون برلين يعين باومجارت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): أعلن نادي يونيون برلين المتعثر في الدوري الألماني لكرة القدم تعاقده مع شتيفن باومجارت ليكون مديرا فنيا جديدا للفريق، أمس الإثنين. وقال هورست هيلدت المدير الإداري لفريق الرجال بنادي يونيون برلين «قررنا التعاقد مع ستيفن باومجارت لأننا مقتنعون بأنه المدرب المناسب لنا، فهو يتمتع بخبرة كبيرة بالدوري الألماني ويعرف يونيون برلين جيدا».
وأضاف هيلدت «إنه مدرب لا يحتاج إلى فترة طويلة للعمل بسرعة والتأقلم ومنح الفريق مؤشرات واضحة».
من جانبه قال باومجارت «أتطلع حقا للعودة إلى أجواء الدوري الألماني ونادي يونيون برلين، وبالتأكيد فإن معرفتي بالنادي وكثير من مسؤوليه تبقى ميزة لصالحي».
وأضاف «ليس لدينا فترة إعداد طويلة وسنعمل بشكل مكثف مع اللاعبين من أجل الاستعداد للمهام التي تنتظرنا، والنادي هنا يوفر بيئة جيدة لتحقيق النجاح». وكسب باومجارت حب جماهير يونيون برلين عندما كان لاعبا بصفوف الفريق في الدرجة الثانية في الفترة من 2002 إلى 2004. ويبقى باومجارت متاحا بعدما رحل عن هامبورج الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في أواخر نوفمبر.
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