يونيون برلين يعين باومجارت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬المتعثر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬شتيفن‭ ‬باومجارت‭ ‬ليكون‭ ‬مديرا‭ ‬فنيا‭ ‬جديدا‭ ‬للفريق،‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭. ‬وقال‭ ‬هورست‭ ‬هيلدت‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لفريق‭ ‬الرجال‭ ‬بنادي‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬‮«‬قررنا‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬ستيفن‭ ‬باومجارت‭ ‬لأننا‭ ‬مقتنعون‭ ‬بأنه‭ ‬المدرب‭ ‬المناسب‭ ‬لنا،‭ ‬فهو‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ ‬ويعرف‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬جيدا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬هيلدت‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬مدرب‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬للعمل‭ ‬بسرعة‭ ‬والتأقلم‭ ‬ومنح‭ ‬الفريق‭ ‬مؤشرات‭ ‬واضحة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬باومجارت‭ ‬‮«‬أتطلع‭ ‬حقا‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬ونادي‭ ‬يونيون‭ ‬برلين،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬فإن‭ ‬معرفتي‭ ‬بالنادي‭ ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬مسؤوليه‭ ‬تبقى‭ ‬ميزة‭ ‬لصالحي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬فترة‭ ‬إعداد‭ ‬طويلة‭ ‬وسنعمل‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمهام‭ ‬التي‭ ‬تنتظرنا،‭ ‬والنادي‭ ‬هنا‭ ‬يوفر‭ ‬بيئة‭ ‬جيدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‮»‬‭. ‬وكسب‭ ‬باومجارت‭ ‬حب‭ ‬جماهير‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬لاعبا‭ ‬بصفوف‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2002‭ ‬إلى‭ ‬2004‭. ‬ويبقى‭ ‬باومجارت‭ ‬متاحا‭ ‬بعدما‭ ‬رحل‭ ‬عن‭ ‬هامبورج‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬نوفمبر‭.‬

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