نجل مدير مستشفى كمال عدوان: لا نعلم مصير والدي
التاريخ
12/30/2024 3:13:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال نجل الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى
كمال عدوان للجزيرة ان لا صحة لما أشيع بأن والدي في سجن عوفر أو سيدي تيمان.
واضاف "لا نعلم مكان ولا مصير والدي حتى الآن".
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