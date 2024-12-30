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نجل مدير مستشفى كمال عدوان: لا نعلم مصير والدي

12/30/2024 3:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نجل الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان للجزيرة ان لا صحة لما أشيع بأن والدي في سجن عوفر أو سيدي تيمان.


واضاف "لا نعلم مكان ولا مصير والدي حتى الآن".

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