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الاعلام العبري: إصابة زوجة نتنياهو بفيروس كورونا

12/30/2024 3:13:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيبت سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بفيروس كورونا أثناء وجودها في الولايات المتحدة، ويقال إنها تعاني من أعراض مزمنة وفقاً للقناة 12 العبرية.
وأصيبت سارة منذ عدة أيام من حمى مرتفعة وصعوبة في التنفس وأعراض أخرى تتعلق بكوفيد-19.
وقد تداولت وسائل الإعلام العبرية مؤخراً أخبار سارة نتنياهو، حيث طرح البعض تساؤلات حول عدم وجودها إلى جانب زوجها أثناء إجراء عملية إزالة البروستاتا التي قام بها في مستشفى هداسا في القدس يوم الأحد.
ومن المتوقع أن تعود إلى تل أبيب بعد انتهاء علاجها في الولايات المتحدة، بحسب القناة العبرية.








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