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طرابلس تستضيف قمة ثلاثية بين ليبيا والجزائر وتونس مطلع العام المقبل

12/30/2024 2:54:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 30 - 12 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الإثنين عن التحضير لعقد قمة ثالثة بين الجزائر وتونس وليبيا بالعاصمة الليبية (طرابلس) ستكون بداية العام المقبل 2025.
وقال وزير الخارجية الجزائري في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة إنه "يجري التحضير للقمة الثالثة للآلية الثلاثية للتشاور والتعاون بين الجزائر وليبيا وتونس التي ستكون في بداية السنة الجديدة وستنعقد بطرابلس الليبية".
وأكد الوزير الجزائري أن "بلاده تعمل على الدوام لتكون الصوت العربي والإفريقي بمجلس الأمن وهي ترافع عن هموم وشواغل الدول والشعوب العربية والإفريقية" مضيفا أن "الجهود التي بذلتها الجزائر خلال العام الأول من عهدتها بالمجلس قد نالت استحسان ورضى ودعم الدول العربية والإفريقية على حد سواء لاسيما وأن هذه الجهود قد تمت بالتنسيق التام مع الأطراف المعنية ومع كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي".
وتطرق عطاف لـ"جهود بلاده في مجلس الأمن الدولي من أجل ايقاف اطلاق النار وإغاثة الفلسطينيين في غزة وضرورة كسر جدار الحصانة التي يحتمي بها الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار إلى أن "الجزائر أعادت طرح ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على أسسه الحقة كجزء لا يتجزأ من مقتضيات حل الدولتين الذي كرسته الشرعية الدولية لإحلال سلام عادل ودائم ونهائي في منطقة الشرق الأوسط". (النهاية)

م ر / م ع ح ع



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