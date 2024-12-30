طرابلس تستضيف قمة ثلاثية بين ليبيا والجزائر وتونس مطلع العام المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 30 - 12 (كونا) -- أعلن وزير
الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الإثنين عن التحضير لعقد قمة ثالثة بين الجزائر وتونس وليبيا بالعاصمة الليبية (طرابلس) ستكون بداية العام المقبل 2025.
وقال وزير الخارجية الجزائري في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة إنه "يجري التحضير للقمة الثالثة للآلية الثلاثية للتشاور والتعاون بين الجزائر وليبيا وتونس التي ستكون في بداية السنة الجديدة وستنعقد بطرابلس الليبية".
وأكد الوزير الجزائري أن "بلاده تعمل على الدوام لتكون الصوت العربي والإفريقي بمجلس الأمن وهي ترافع عن هموم وشواغل الدول والشعوب العربية والإفريقية" مضيفا أن "الجهود التي بذلتها الجزائر خلال العام الأول من عهدتها بالمجلس قد نالت استحسان ورضى ودعم الدول العربية والإفريقية على حد سواء لاسيما وأن هذه الجهود قد تمت بالتنسيق التام مع الأطراف المعنية ومع كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي".
وتطرق عطاف لـ"جهود بلاده في مجلس الأمن الدولي من أجل ايقاف اطلاق النار وإغاثة الفلسطينيين في غزة وضرورة كسر جدار الحصانة التي يحتمي بها الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار إلى أن "الجزائر أعادت طرح ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على أسسه الحقة كجزء لا يتجزأ من مقتضيات حل الدولتين الذي كرسته الشرعية الدولية لإحلال سلام عادل ودائم ونهائي في منطقة الشرق الأوسط". (النهاية)
م ر / م ع ح ع
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