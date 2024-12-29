ضمن مبادرة مهارات البحرين.. تمكين تطلق تقرير المهارات لقطاع الضيافة والسياحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلن صندوق العمل "تمكين" عن إطلاق تقرير جديد يسلط الضوء على المهارات والوظائف المطلوبة في قطاع الضيافة والسياحة في المملكة.ويهدف التقرير إلى دعم مسار تنمية المهارات المهنية المطلوبة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل البحريني المتغيرة وتعزيز فرص العمل في القطاع. ويأتي هذا التوجه استجابة لتطلعات المملكة لتطوير الكفاءات البشرية التي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.و يسلط التقرير الضوء على قطاع الضيافة والسياحة كواحد من أهم القطاعات الرئيسية في دعم المملكة، حيث يبرز دوره في توفير فرص عمل متنوعة تسهم في تمكين القوى العاملة البحرينية. خصوصا أن مملكة البحرين تتمتع بمزايا تنافسية تجعلها وجهة متميزة في قطاع الضيافة والسياحة، حيث يعزز موقعها الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج العربي، وتراثها الثقافي العريق، والبنية التحتية المتطورة من مكانتها كخيار مثالي للسياح والمسافرين من رجال الأعمال.وقال المدير العام لمبادرة "مهارات البحرين"، السيد عامر مرهون: "فخورون بإطلاق 8 تقارير للمهارات لهذا العام بالتعاون مع عدة جهات حكومية وجهات من القطاع الخاص. حيث تهدف هذه التقارير إلى تحديد احتياجات سوق العمل من المهارات والوظائف المطلوبة في القطاعات المختلفة في ظل التطورات المستمرة التي يشهدها سوق العمل. وسنواصل التزامنا بإصدار تقارير مماثلة تدعم توجهات سوق العمل في عدة قطاعات أخرى، لدعم الأفراد الذين يطمحون للانضمام إلى القطاع أو من هم بالفعل جزء من بيئته العملية."

الجدير بالذكر بأن "مهارات البحرين" هي مبادرة تعمل تحت مظلة صندوق العمل "تمكين"، وتسعى لسد فجوة مهارات الكوادر المحليّة الناجمة عن التطورات الدائمة في سوق العمل والتي تتطلبها جهات العمل على المستوى العالمي.

وتعمل "مهارات البحرين" مع أصحاب الأعمال ومزودي خدمات التعليم والتدريب وجميع الأطراف المعنية في الحكومة من أجل سد فجوة المهارات، وذلك عبر توفير المعلومات والبيانات الخاصة بكل قطاع وغير ذلك من الأدوات اللازمة لكسب المهارات اللازمة ووضع مسارات واضحة نحو سلم التطور المهني، مما يساهم في تيسير عملية الانتقال من مرحلة التعليم إلى التوظيف، وهو ما يصب في تنمية كفاءات بحرينيّة تتحلّى بأفضل المهارات القادرة على التنافس عالمياً.