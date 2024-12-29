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وزيرة التنمية الإجتماعية تلتقي رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة للإتحاد النسائي الأردني

12/29/2024 8:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- إلتقت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة للإتحاد النسائي الأردني.
وأكدت بني مصطفى على أهمية الشراكة مع الإتحاد النسائي الأردني، الذي يمثل منارة ومؤسسة وطنية لطالما كان حاضنة للعمل النسوي خلال عقود طويلة، مما إنعكس إيجاباً على مسيرة القطاع التطوعي، وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمعات المحلية.
وأشارت إلى أن الوزارة بصدد إقرار آلية لتصنيف وتقييم الجمعيات، بناءاً على أسس ومعايير واضحة ومحددة، بهدف الوقوف على مدى ما تقوم به الجمعيات من تنفيذ أهدافها التي أنشأت من أجلها، ويرتقي بجودة ونوعية خدماتها المقدمة للفئات المستهدفة.
وأكدت على أهمية مراعاة التشريعات الناظمة لعمل الجمعيات، بهدف حوكمة أعمالها وتمكينها من النهوض بدورها بصورة قانونية سليمة.








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