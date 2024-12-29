الفلكية الأردنية : الارض ستصل الى الحضيض الشمسي يوم السبت

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن الأرض ستصل إلى أقرب مسافة لها من الشمس، المعروفة بنقطة الحضيض الشمسي، يوم السبت الموافق 4 كانون الثاني المقبل، في تمام الساعة 4:28 مساءً.

وأوضح أن هذه الظاهرة تحدث مرة واحدة سنويًا، حيث تكون المسافة بين مركزي الأرض والشمس 0.9833274 وحدة فلكية.

وأضاف السكجي أن الوحدة الفلكية هي متوسط المسافة بين الأرض والشمس، في حين أن أبعد مسافة بينهما، وتُعرف بالأوج الشمسي، ستحدث في الساعة 7:55 من مساء يوم الخميس الموافق 3 تموز 2025، بمسافة تبلغ 1.0166437 وحدة فلكية، بفارق يقارب نصف مليون كيلومتر بين الأوج والحضيض خلال العام 2025.

وأشار السكجي إلى أن المسافة بين الأرض والشمس تختلف من عام إلى آخر نتيجة للتفاعل الجذبي بين الأرض والقمر وبقية مكونات النظام الشمسي، مبينا أن أقل مسافة حضيض سُجلت في 5 كانون الثاني 2020 وبلغت 0.9832436 وحدة فلكية، في حين أن أكبر مسافة حضيض ستحدث في 5 كانون الثاني 2098 بمسافة 0.9833866 وحدة فلكية.

وأوضح أن الإشعاع الشمسي يكون أكثر كثافة بنسبة 7% تقريبًا عند الحضيض مقارنة بالأوج، وأن الشمس تبدو أكبر حجمًا بنسبة 3.6% عند الحضيض، لكن هذا الاختلاف غير ملحوظ بالعين المجردة ويتطلب أجهزة رصد متقدمة.

وحذر السكجي من النظر المباشر إلى الشمس لما يسببه من أضرار خطيرة على العين.

وأكد أن التغيرات السنوية في الطقس تحدث بسبب ميل محور دوران الأرض وليس بسبب قربها أو بعدها عن الشمس. وأوضح أن ميل المحور، الذي يبلغ قرابة 23.5 درجة، يسبب تشكل أنماط الطقس الموسمية، حيث يميل القطب الشمالي بعيدًا عن الشمس خلال الشتاء الفلكي، مما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة وقصر النهار وطول الليل.

وأشار إلى أن متوسط درجة حرارة الأرض عند الحضيض أقل بقرابة 2.3 درجة مئوية مقارنة بالأوج، وفقًا لبيانات معدل درجة الحرارة العالمية. كما بيّن أن فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي أطول بيومين إلى ثلاثة أيام من الصيف الجنوبي، بسبب حركة الأرض الأبطأ عند الأوج وفقًا لقانون كبلر الثاني.

وأضاف السكجي أن مواعيد الحضيض والأوج تختلف من سنة إلى أخرى بسبب التغيرات في الاختلاف المركزي لمدار الأرض. ولفت إلى أن التغيرات الديناميكية في مدار الأرض، مثل "دورات ميلانكوفيتش"، تلعب دورًا مهمًا في التأثير على الأنماط المناخية على مدى آلاف السنين، مشيرًا إلى أهمية هذه الحركات في فهم التغيرات المناخية الكبرى.