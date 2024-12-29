مسيرة جماهرية حاشدة دعما للحملة الأمنية ومبايعة للرئيس في جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - شاركت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الأحد، في مسيرة حاشدة، من أمام الجامع الكبير وسط مدينة جنين، دعما، والتفافا حول الأجهزة الأمنية، حامية المشروع الوطني، في بسط النظام والقانون في جنين، ضمن حملة "حماية وطن"، ورفضا لحالة الفلتان الأمني، ومبايعة للرئيس، والتمسك بمنظمة التحرير، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وشارك في المسيرة، التي انطلقت من أمام الجامع الكبير، مرورا بشوارع المدينة وصولا إلى دوار السينما المئات من أبناء شعبنا، ومن أقاليم حركة فتح في المحافظة، وموظفو البلدية، والمؤسسات الرسمية والأهلية، وطلبة والمدارس، والنقابات والاتحادات.

ورفع المشاركون في المسيرة، الصور واليافطات التي تطالب بوقف حملة التحريض ضد المؤسسة الأمنية.

وعبر المشاركون عن التفافهم حول الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي تُعتبر الممثل الشرعي والوحيد للعشب الفلسطيني.

وقال رئيس جامعة الاستقلال نور الدين أبو الرب، "علينا الحفاظ على الوحدة الوطنية وتضافر جهود كل الفلسطينيين وعشائرهم، لنبذ الخارجين على القانون، وتقديمهم إلى العدالة"، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون، والأجهزة الأمنية وقيادتها، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العابثين بأمن الوطن والمواطن.

وحيا المشاركون، أبناء حركة "فتح" في ذكرى انطلاقة الثورة الـ60، مؤكدين التفافهم حولها كونها الشرارة الأولى لانطلاق الثورة الفلسطينية.

بدوره، نقل محافظ جنين كلمة الرئيس محمود عباس إلى الجماهير التي قدمت من كل أطياف الوطن لمبايعته ولإحياء ذكرى حركة "فتح".

من جهته، قال محافظ جنين كمال أبو الرب إن القائد الرئيس هو قائد حقيقي يحافظ على أرواح أبناء شعبه ويسعى إلى حمايتهم، وفي ذكرى انطلاقة الثورة، نؤكد التفافنا حول الرئيس ومشروعه الوطني وفرض سيادة القانون للوصول إلى إقامة الدولة.



وأضاف أن هذه الجماهير هي دليل على ثقة شعبنا بالرئيس وحركة فتح، وهو التفاف جماهيري حول الحملة الأمنية في جنين، لأنها من أهم المدن في الضفة، وحفظ الأمن فيها يعني حفظ الأمن في كل الوطن.

