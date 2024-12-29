مسيرة جماهرية حاشدة دعما للحملة الأمنية ومبايعة للرئيس في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - شاركت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الأحد، في مسيرة حاشدة، من أمام الجامع الكبير وسط مدينة جنين، دعما، والتفافا حول الأجهزة الأمنية، حامية المشروع الوطني، في بسط النظام والقانون في جنين، ضمن حملة "حماية وطن"، ورفضا لحالة الفلتان الأمني، ومبايعة للرئيس، والتمسك بمنظمة التحرير، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وشارك في المسيرة، التي انطلقت من أمام الجامع الكبير، مرورا بشوارع المدينة وصولا إلى دوار السينما المئات من أبناء شعبنا، ومن أقاليم حركة فتح في المحافظة، وموظفو البلدية، والمؤسسات الرسمية والأهلية، وطلبة الجامعات والمدارس، والنقابات والاتحادات.
ورفع المشاركون في المسيرة، الصور واليافطات التي تطالب بوقف حملة التحريض ضد المؤسسة الأمنية.
وعبر المشاركون عن التفافهم حول الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي تُعتبر الممثل الشرعي والوحيد للعشب الفلسطيني.
وقال رئيس جامعة الاستقلال نور الدين أبو الرب، "علينا الحفاظ على الوحدة الوطنية وتضافر جهود كل الفلسطينيين وعشائرهم، لنبذ الخارجين على القانون، وتقديمهم إلى العدالة"، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون، والأجهزة الأمنية وقيادتها، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام العابثين بأمن الوطن والمواطن.
وحيا المشاركون، أبناء حركة "فتح" في ذكرى انطلاقة الثورة الـ60، مؤكدين التفافهم حولها كونها الشرارة الأولى لانطلاق الثورة الفلسطينية.
بدوره، نقل محافظ جنين كلمة الرئيس محمود عباس إلى الجماهير التي قدمت من كل أطياف الوطن لمبايعته ولإحياء ذكرى حركة "فتح".
من جهته، قال محافظ جنين كمال أبو الرب إن القائد الرئيس هو قائد حقيقي يحافظ على أرواح أبناء شعبه ويسعى إلى حمايتهم، وفي ذكرى انطلاقة الثورة، نؤكد التفافنا حول الرئيس ومشروعه الوطني وفرض سيادة القانون للوصول إلى إقامة الدولة.
وأضاف أن هذه الجماهير هي دليل على ثقة شعبنا بالرئيس وحركة فتح، وهو التفاف جماهيري حول الحملة الأمنية في جنين، لأنها من أهم المدن في الضفة، وحفظ الأمن فيها يعني حفظ الأمن في كل الوطن.
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