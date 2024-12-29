أبو صعيليك: تطوير القطاع العام جزء من مسارات التحديث

MENAFN - Amman Net) أكد الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، الأحد، أن الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية، وأن تطوير القطاع العام جزء من مسارات التحديث التي تسير بها الدولة الاردنية في مئويتها الثانية.

وقال أبو صعليك خلال اجتماع اللجنة الإدارية في مجلس النواب لمناقشة نظام إدارة الموارد البشرية وتعديلات الخدمة المدنية، إن خارطة تحديث القطاع العام تقوم على 7 محاور رئيسية.

وأشار إلى أن أبرز المحاور تقوم على تقديم خدمة ذات جودة عالية ملتزمين اتمتة 80% من الخدمات الحكومية نهاية 2026.

ولفت إلى توسع الحكومة في مراكز الخدمات الحكومية في جميع المحافظات على غرار مركز المقابلين للخدمات الحكومية، ومراكز إصدار البطاقات الشخصية.

ونوه أبو صعيليك إلى تطوير وتعديل التشريعات الناظمة للحوكمة، مثل قانون الموارد البشرية والخدمة المدنية وحزمة من التشريعات الأخرى