Sunday, 29 December 2024 02:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبو صعيليك: تطوير القطاع العام جزء من مسارات التحديث

12/29/2024 7:08:57 AM
(MENAFN- Amman Net) أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، الأحد، أن الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية، وأن تطوير القطاع العام جزء من مسارات التحديث التي تسير بها الدولة الاردنية في مئويتها الثانية.

وقال أبو صعليك خلال اجتماع اللجنة الإدارية في مجلس النواب لمناقشة نظام إدارة الموارد البشرية وتعديلات الخدمة المدنية، إن خارطة تحديث القطاع العام تقوم على 7 محاور رئيسية.

وأشار إلى أن أبرز المحاور تقوم على تقديم خدمة ذات جودة عالية ملتزمين اتمتة 80% من الخدمات الحكومية نهاية 2026.

ولفت إلى توسع الحكومة في مراكز الخدمات الحكومية في جميع المحافظات على غرار مركز المقابلين للخدمات الحكومية، ومراكز إصدار البطاقات الشخصية.

ونوه أبو صعيليك إلى تطوير وتعديل التشريعات الناظمة للحوكمة، مثل قانون الموارد البشرية والخدمة المدنية وحزمة من التشريعات الأخرى

MENAFN29122024000209011053ID1109039243

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث