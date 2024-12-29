الجامعة الهاشمية تنفذ حملة توعوية لمرضى السكري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت كلية الطب البشري في الجامعة الهاشمية، حملة "الوسط الأولى" للتوعية بمرض السكري بالتعاون مع جمعية "رعاية السكريين الأردنيين" وغرفة تجارة الزرقاء.



وبحسب بيان الجامعة اليوم الأحد، قال نائب رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ خالد أبو التين خلال رعايته افتتاح الحملة مندوبا عن رئيس الجامعة، إن حملة "الوسط الأولى" للتوعية بمرض السكري التي انطلقت في عدة أقاليم، تهدف الى تعزيز الوعي الصحي وتقديم الرعاية الطبية والمشورة اللازمة والمساهمة بتخفيف معاناة مرضى السكري وتمكينهم من إدارة شؤون حياتهم بشكل أفضل.



وأكد حرص الجامعة على إطلاق الحملات التوعوية والأيام الطبية المجانية من خلال كلياتها الطبية بشكل دوري حول مرض السكري لما لها من أثر إيجابي في مكافحة هذا الداء الذي يعتبر داء العصر.



وأضاف أن هذه الحملة هي باكورة التعاون مع جمعية رعاية السكريين الأردنيين للتوعية حول سبل الوقاية وتقديم الدعم والمساندة.

