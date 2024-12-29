مؤسسة ولي العهد تنظم تدريبًا حول منصة Linkedin لطلبة كلية عجلون

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نظمت مؤسسة ولي العهد
بالتعاون مع كلية عجلون الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، تدريبًا متخصصًا حول كيفية استخدام منصة (LinkedIn) العالمية استهدف طلبة السنة الثالثة فما فوق والمتوقع تخرجهم.
وأشار المدرب المهندس محمد عثمان الى كيفية إنشاء وتفعيل حسابات على (LinkedIn) وتحسين الملفات الشخصية لتتناسب مع متطلبات سوق العمل واستكشاف فرص التوظيف والتدريب التي توفرها المنصة.
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