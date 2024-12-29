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مؤسسة ولي العهد تنظم تدريبًا حول منصة Linkedin لطلبة كلية عجلون

12/29/2024 7:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت مؤسسة ولي العهد بالتعاون مع كلية عجلون الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، تدريبًا متخصصًا حول كيفية استخدام منصة (LinkedIn) العالمية استهدف طلبة السنة الثالثة فما فوق والمتوقع تخرجهم.


وأشار المدرب المهندس محمد عثمان الى كيفية إنشاء وتفعيل حسابات على (LinkedIn) وتحسين الملفات الشخصية لتتناسب مع متطلبات سوق العمل واستكشاف فرص التوظيف والتدريب التي توفرها المنصة.

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