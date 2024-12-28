“الأغذية العالمي”: نقص الغذاء والمأوى يوقف حياة 2 مليون في غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- قال برنامج الأغذية العالمي، السبت، إن“حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة توقفت مع عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى”، في ظل استمرار الإبادة الإسرائيلية منذ أكثر من 14 شهرا.

وأضاف البرنامج الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة“إكس”:“رغم بذلنا قصارى جهدنا لتقديم المساعدات المنقذة للحياة في غزة، فمن المستحيل تلبية الاحتياجات في ظل السيناريو الحالي من الصراع وانعدام الأمن والقيود”.

وشدد على أن“وقف إطلاق النار في قطاع غزة تأخر كثيراً، فيما توقفت الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني مع عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى”.

ويعاني النازحون في غزة داخل الخيام المصنوعة من القماش والنايلون من ظروف معيشية قاسية جراء شح مستلزمات الحياة الأساسية والملابس والفراش والأغطية، حيث تتفاقم مع فصل الشتاء.

واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المطبق، لا سيما في محافظة الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.



